Onderzoek naar explosief Westerduinenstraat

Het vermoeden bestaat dat het explosief na 06.00 uur daar door een onbekend persoon is neergelegd. De melding kwam rond 08.00 uur bij de meldkamer van de politie binnen.



Van de dader ontbreekt ieder spoor en het is ook niet duidelijk wat het motief is geweest. Het Team Explosieven Veiligheid stelde vast dat het om een handgranaat ging. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft de handgranaat veilig gesteld en overgedragen aan de recherche die een nader onderzoek instelt naar de herkomst.



Heeft u informatie met betrekking tot dit incident, neem dan contact op met de politie op 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Via het tipformulier kan met ook beeldmateriaal uploaden van bijvoorbeeld dashcams van auto’s die daar die ochtend door de straat zijn gereden.