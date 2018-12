Aanhoudingen na roof van kluis

Nadat een beveiliger de diefstal opmerkte, alarmeerde hij onmiddellijk de politie en gaf een duidelijk signalement mee van de twee. Op het moment dat agenten in de omgeving van de Maerten Trompstraat aan kwamen rijden, zagen zij twee verdachten wegrennen. Kort daarna werden beide vluchtende verdachten in de omgeving door de politie aangehouden. Bij een van de verdachten trof de politie een autosleutel aan. Na onderzoek bleek dit een sleutel te zijn van een auto die aan de Julianalaan geparkeerd stond. In de auto vonden agenten de gestolen kluis. Hierna is de auto met inhoud voor nader onderzoek in beslag genomen. Ook vonden agenten op straat een inbrekerswerktuig, ook die is in beslag genomen.



Uit onderzoek kwam een derde verdachte naar voren. Deze 23-jarige verdachte meldde zich maandagavond bij het politiebureau. De drie zitten vast en worden gehoord.



Maak gebruik van cameratoezicht

Een camerabewakingssysteem helpt het beveiligingsbedrijf of u als ondernemer om bij onraad meteen in actie te komen. Bovendien helpen de beelden bij de opsporing en kunnen ze extra bewijsmateriaal vormen. En vooral: beveiligingscamera’s zijn een effectief preventiemiddel. Hebt u vragen over de aankoop en het gebruik van beveiligingscamera’s? Bijvoorbeeld aan welke eisen de camera’s moeten voldoen? Of hoe u de camerabeelden het beste kunt opslaan? Of hoe lang u de beelden mag bewaren? Kijk op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) voor antwoorden op deze vragen. Kijk ook op deze website bij Cameratoezicht of Live View.