Eigenaar ziet gestolen fiets op Marktplaats

Een vrouw schakelde maandag de politie in nadat zij op de verkoopsite Marktplaats zag dat de gestolen fiets van haar broertje te koop werd aangeboden. Ze had van de diefstal bij de politie al aangifte gedaan. Ze maakte in overleg met de agenten een afspraak om de tweewieler om 21.00 uur te bezichtigen en om een proefrit te maken. Ook maakte ze screenshots van de advertentie. Ter plaatse zag ze dat het inderdaad de fiets van haar broertje was. Hierop is de jonge verkoper aangehouden. Hij is vanwege zijn leeftijd niet vastgezet maar wordt vanmiddag nader gehoord. Er zijn op het woonadres van de knul verder geen andere gestolen fietsen aangetroffen