Twee arrestaties na aantreffen vuurwapen

Agenten in een onopvallend voertuig zagen op de A-59 een Opel Astra rijden die de afrit naar Waalwijk nam en vervolgens doorreed over de N-261 richting Tilburg. Ze besloten een controle in te stellen en gaven met de politietransparant een volgteken aan de bestuurder. De auto werd vervolgens op de Bevrijdingsweg in Sprang-Capelle gecontroleerd. Er zaten twee mannen in het voertuig. Bij navraag van de persoonsgegevens hoorden zij van de centralist dat een van de mannen eerder is aangehouden voor vuurwapenbezit. Hierop werd een nader onderzoek in de auto ingesteld. In de achterbank werden twee verborgen ruimten aangetroffen. In een daarvan vonden de dienders een pistool met daarin een houder met patronen. Vervolgens zijn beide mannen aangehouden ter zake de Wet Wapens en Munitie.