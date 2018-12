Twee woninginbraken in Sint Jansteen

Sowieso is het altijd goed om verdachte zaken te melden bij de politie. De dagen zijn weer korter, dus het is eerder donker. Vaak is dit dé tijd voor inbrekers om hun slag te slaan. Een inbraak kunt u voorkomen door uw deur goed af te sluiten (op het nachtslot) ook als u maar heel even weg bent, laat een lichtje aan als u niet thuis bent en zorg dat eventuele buitenverlichting goed brandt. Inbrekers houden er namelijk niet van om in het licht te staan.

Als buurtbewoner kunt u de pakkans van inbrekers ook vergroten. Meld verdachte situaties altijd bij de politie. U kent uw buurt als de beste en u weet exact wie er wel, en niet, in uw straat thuishoort. Bel ons als u iets verdachts ziet. Geef signalementen van verdachte personen door, noteer kentekens of andere bijzondere kenmerken van verdachte voertuigen en laat het de politie weten. Geef uw informatie door via 0900-8844. Als u daadwerkelijk ziet dat er ingebroken wordt in een woning of bedrijfspand, bel dan direct 112.