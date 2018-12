Drugslab ontdekt in woning, bewoner opgepakt

Eerder kwam bij de politie een melding binnen over een mogelijke hennepkwekerij in het pand. Op de eerste verdieping en op de zolder werd echter een drugslab ontdekt. Het was beperkt van omgang en in het huis waren verder geen grote hoeveelheden chemicaliën aanwezig. Eerste onderzoek heeft uitgewezen dat er in het lab amfetamine-olie werd omgezet in amfetaminepasta. De bewoner is opgepakt en meegenomen voor verder onderzoek.



Samen met het Openbaar Ministerie, RIEC, gemeenten en Belastingdienst zijn wij maandag gestart met een week vol interventies tegen ondermijnende criminaliteit in het zuiden van Nederland. Niet alleen in Brabant, maar ook in Zeeland en Limburg vinden deze week op tientallen locaties verschillende interventies plaats die gericht zijn op het tegengaan van ondermijnende criminaliteit.



Zuid-Nederland

De aanpak van ondermijnende criminaliteit vraagt om een gezamenlijke inspanning. Als we de georganiseerde misdaad echt pijn willen doen moeten wij als één overheid samenwerken met burgers en ondernemers. Daarom vinden er deze week onder meer bestuurlijke controles plaats door verschillende gemeenten in Zuid-Nederland en zullen politie en het Openbaar Ministerie daar waar nodig strafrechtelijke interventies plegen.



Controles

De controles zullen in Oost-Brabant van maandag tot en met donderdag gehouden worden. De politie zal op het einde van de donderdagmiddag de strafrechtelijke resultaten bekend maken en waar nodig tussentijds. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bestuurlijke resultaten.



Wegkijken is geen optie

Een breed offensief is nodig om ondermijning te bestrijden. Gemeenten, bedrijven, waterschappen, politie, brancheorganisaties en burgers kunnen iets doen. Ziet, hoort, ruikt u onraad? Heeft u het gevoel dat er iets niet pluis is? Meld het. Altijd. Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, wél politie. Melden kan ook anoniem via M (Meld Misdaad Anoniem). Bel dan 0800 -7000.