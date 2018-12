Gewapende overval AH

Een man bedreigde het personeel en ging er met een aanzienlijk geldbedrag vandoor. Hij vluchtte op een oud model rode scooter.

Eerder op de avond vonden er ook twee overvallen plaats in Eindhoven, o.a. bij een ander AH-filiaal. We hebben voor deze eerdere overvallen inmiddels een foto van de verdachte verspreidt. Deze verdachte komt echter niet overeen met het signalement van de dader van de laatste overval.

Heeft u iets gezien of gehoord over deze overval net na sluitingstijd? Bel dan svp met 0800-6070 of anoniem met 0800-7000 of vul onderstaand tipformulier in.