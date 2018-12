Hennep en grondstoffen gevonden bij actieweek tegen ondermijning

Oost-Brabant - De politie vond maandag 3 december in een woning in Eindhoven ruim twee kilo gedroogde henneptoppen. In een bedrijf namen we 100 kilo wijnsteenzuur in beslag. Daarvan is bekend dat het wordt gebruikt in het productieproces van Crystal Meth. Dinsdagmiddag 4 december werd in Valkenswaard een drugslab aangetroffen in een woning.