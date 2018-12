Grote Europese actie tegen money mules

In Nederland zijn bij verschillende acties in de afgelopen drie maanden 41 money mules opgespoord. Tweeëntwintig money mules werden hierbij aangehouden. “Maar belangrijker nog, we hebben het afgelopen half jaar ingezet op preventie. We zien namelijk steeds vaker dat jongeren worden geronseld om hun bankpas af te staan, met name via social media. De politie en de banken roepen jongeren op om niet mee te werken aan deze vorm van oplichting’, vertelt Sander. ‘Jongeren wordt een beloning in het vooruitzicht gesteld door de criminelen. Denk echter goed na, als iets te mooi is om waar te zijn, dan is het dat vaak ook.’



Het aanpakken van money mules is belangrijk, omdat op deze manier de criminelen die erachter zitten worden gefrustreerd.



