In Opsporing Verzocht: steekincidenten hardlopers

Op 26 november raakte een 18-jarige vrouw in Egmond aan den Hoef gewond tijdens een rondje hardlopen. Terwijl zij haar rondje liep, werd ze aangereden door een donkerkleurige auto. Daarbij werd ze in haar borst gestoken. Enkele dagen eerder, op donderdag 22 november, zijn twee andere vrouwen verwond in Castricum. Een 18-jarige vrouw werd aangereden toen zij op de Zanddijk fietste. Het slachtoffer liep hierdoor een klaplong op. Enkele ogenblikken later werd op diezelfde dijk nog een vrouw (52) tijdens het hardlopen verwond aan haar arm. Het letsel van de vrouwen en de schade aan hun kleding doet vermoeden dat zij ook gestoken zijn.

De volgende onderwerpen komen in de uitzending aan de orde:

En is er een terugkoppeling over de resultaten uit de vorige uitzending.