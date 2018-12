Politie zet cybervrijwilligers in op het Darkweb

Het Darkweb is de meest diepe laag van het internet. Er wordt geschat dat 57% van alle daar actieve domeinen zich bezighoudt met illegale activiteiten. Feitelijk betekent de inzet van de cybervrijwilligers dat ze zich net als de gewone Darkwebteamleden via de TOR-browser of anderszins op de verschillende Darknet Markets begeven en in kaart brengen welke activiteiten zich daar afspelen. Van der Plas: ‘Je kunt ze zien als een flink aantal extra ogen en expertise voor de surveillance op het Darkweb. Ze kunnen er informatie inwinnen op het gebied van bijvoorbeeld wapen- en drugshandel, maar ook antwoord geven op onderzoeksvragen voortkomend uit lopende onderzoeken en zo een mogelijke bijdrage leveren aan strafrechtelijke onderzoeken.’

Ook plaatsvervangend korpschef Henk van Essen is content met de cybervrijwilligers: ‘De burger is onze belangrijkste partner in het veiligheidsdomein. Samen zijn we al halverwege de oplossing. Dat deze specialisten bereid zijn om op vrijwillige basis hun kennis en expertise met ons te delen, is burgerparticipatie optima forma.’