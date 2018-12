Vrijwillige politie viert 70-jarig bestaan

Er is volgens Passchier meer goeds te melden. ‘Politievrijwilligers hebben door een aanpassing van het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) volgend jaar nagenoeg dezelfde rechtspositie als de beroeps. Voor velen is dat een lang gekoesterde wens.’ De projectleider verwacht door al deze ontwikkelingen een impuls voor de werving, een nieuwe aanzet om naar de vijfduizend ‘man’ te groeien. ‘Vrijwilligers zijn onmisbaar geworden, zijn een noodzakelijke aanvulling op de politiepraktijk. Ze doen administratief werk, draaien diensten mee in de wijk en helpen mede daardoor de werkdruk van beroepsagenten te verlagen. Een goede ontwikkeling is bovendien dat we steeds specifieker talent aantrekken, zoals cyberspecialisten bij de Landelijke Eenheid en een notaris in Oost-Nederland. Het maakt de organisatie flexibeler.’