Brand in bedrijfspand Nijmegen

Nijmegen - Afgelopen nacht is er een brand ontstaan in een bedrijvenpand aan de Hogelandseweg in Nijmegen. Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend en wordt op dit moment onderzocht. Of er een relatie is tussen de branden van afgelopen week wordt onderzocht. De politie zoekt getuigen.