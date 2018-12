Slinkse diefstal van tas in restaurant Nijmegen

Die zaterdag komt rond 19:00 uur een man een restaurant binnenlopen aan de Waalkade in Nijmegen. Hij neemt vervolgens slinks de tas weg die aan de stoel van een klant hangt. Men gaat nog achter de verdachte aan maar de man weet te ontvluchten (2018486327). Wie kent deze man?

Tips ontvangen we graag, via het tipformulier, via 0800 - 6070 of Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000.



Verder in de uitzending van woensdag 5 december om 17:20 uur (elk uur herhaling) aandacht voor de volgende Gezocht-zaken:

Wageningen - Onbekende man betaalt met vals geld

Op zondag 5 en zondag 29 augustus 2018 betaalt een man met vals geld in een supermarkt aan de Stadsbrink in Wageningen. Op woensdag 22 augustus probeert hij het nog een keer maar dat mislukt. De man gaat er dan zonder buit vandoor. Weet jij wie deze man is? 2018355300

Diefstal van babyvoeding op zelfde dag in Apeldoorn en Zwolle

Op zaterdagmiddag 25 augustus 2018 rond 15:00 uur steelt een onbekende vrouw babyvoeding bij een drogist aan de Linie in Apeldoorn. Zij is in gezelschap van een man die samen met haar eerder die dag rond 13:00 uur ook babyvoeding wegneemt in Zwolle, bij een drogist aan het Stationsplein. Beiden zijn vastgelegd op camerabeelden. Herken jij (een van) hen? 2018384026

Kerkdriel – Politie zoekt nog een van de twee scooterdieven

Bij de voetbalvereniging in Kerkdriel, gemeente Maasdriel, worden op woensdagavond 29 augustus 2018 twee scooters gestolen van de parkeerplaats. Op beelden is te zien dat 2 personen zich ophouden en later vertrekken op de scooters. Eén van beide personen is inmiddels in 's-Hertogenbosch aangehouden. We zijn nog op zoek naar de man die de sloten van de scooters openbreekt. Wie herkent deze man of kan iets over de diefstal vertellen? 2018393059

Wageningen – Jongen in bos lastig gevallen door man

Op maandag 12 november 2018 rond 13:30 uur wordt een minderjarige jongen lastig gevallen door een onbekende man in de omgeving van de kruising Van Uvenweg/ Floralaan in Wageningen. Nadat de man eerst twee jongens aanspreekt fietst een van hen samen met de man in de richting van de Diedenweg. Daarna gaan ze ter hoogte van de Scheidingslaan het bos Dorskamp in. Daar valt de man de jongen lastig.

Herken je de man van de bewakingsbeelden of heb jij op 12 november in dat gebied iets opvallends gezien? Heb je andere informatie, eventuele camerabeelden? Laat het ons weten. 2018511801



Op de site van www.politie.nl/gezochtenvermist/bureaugld kun je alle beelden van verdachten bekijken. Hiervoor kun je op de betreffende opsporingszaak klikken.