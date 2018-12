Controle bestelbusjes leidt tot vangst partij illegaal vuurwerk

Tijdens de controle passeerde op de Haaksbergerstraat in Enschede een tweede bestelbus. Hierop werd deze bus gevolgd. Dit leidde naar een pand in het buitengebied aan de zuidkant van Enschede. Daar werd een partij van 2600 kilo illegaal vuurwerk (zie foto) aangetroffen. Zowel de bestuurder van de bestelbus, een 53-jarige inwoner van Enschede, als de man die in het pand aanwezig was, een 65-jarige Enschedeër, werden aangehouden. Tegen hen werd proces-verbaal opgemaakt. Het vuurwerk werd in beslag genomen en zal worden vernietigd.

2018545968/2018546214 (JT)