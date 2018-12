Getuigen gezocht van brandstichting auto’s

Agenten hebben de locatie ronde auto’s afgezet. Technische en tactische rechercheurs stellen woensdag 5 december onderzoek in. Ook wordt een buurtonderzoek uitgevoerd. Heeft u informatie over de brandstichting of over mogelijke de dader(s)? Neem dan contact op met de recherche via 0900 – 88 44. Anoniem melden kan ook, bij M. via 0800 – 7000 of www.meldmisdaad.nl. U kunt uw tip ook doorgeven via het formulier onderaan deze pagina. Heeft u beeldmateriaal? Dan kunt u dit uploaden via onze site.