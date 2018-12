Verdachten aangehouden Nederhorst den Berg dankzij alerte buurtbewoner

De man hoorde opvallende geluiden en zag op straat een man die zich voor een woning ophield.

De ter plaatse gekomen agenten hebben vervolgens de toegangswegen naar de woning afgezet. Daardoor konden twee verdachten worden aangehouden. Ook is er nog gezocht in de omgeving van de woning en werd een derde verdachte aangehouden die zich had verstopt in een schuur.

In de woning zijn inbrekersgereedschappen gevonden. Er is vermoedelijk niets ontvreemd. De auto van de verdachten is in beslag genomen.

De mannen zijn 20, 21 en 22 jaar en zijn allen woonachtig in Amsterdam.