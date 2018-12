Getuigen brandstichting gezocht

Omstreeks 23.20 uur kreeg de politie melding van een voorbijganger. Deze had een beginnende brand aangetroffen bij een auto, die geparkeerd stond langs de Ampèrestraat. De getuige had de brand nog eenvoudig kunnen blussen.

Ook had de getuige een man zien weglopen. Het was een man met een dun postuur. Hij was donker gekleed en had een muts op zijn hoofd. Hij liep in de richting Dennekoplaan.

2018233815