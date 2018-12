Verlichtingscontrole

Heemstede - De dagen zijn nog maar kort en veel verkeersdeelnemers gaan zowel op weg naar school of werk door het donker, om ’s middags op de terugweg ook weer in het donker te rijden. Voeg daar het vaak slechte weer bij en er ontstaat een verkeersgevaarlijke situatie voor alle weggebruikers met defecte of ontbrekende verlichting. De politie levert een bijdrage aan de verkeersveiligheid door in deze tijd extra te controleren.