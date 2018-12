Politie legt beslag op crimineel geld op ‘afpakjesavond’

Onder ondermijning vallen alle vormen van criminaliteit die onze maatschappij saboteren en ondergraven. Criminelen maken voor hun criminele activiteiten misbruik van bestaande regels en rechten in onze maatschappij. Voorbeelden van ondermijning zijn hennepteelt, gedwongen prostitutie en witwassen. Soms gaan er achter ondermijning criminele organisaties schuil die enorme winsten maken met hun activiteiten. Vaak wordt dat illegaal verkregen vermogen geïnvesteerd in legale branches, zoals vastgoed, horeca en het verkrijgen van vergunningen.

Omdat dergelijke organisaties geweld, afpersing en corruptie niet schuwen, heeft de aanpak van ondermijning een hoge prioriteit. De politie werkt daarbij nauw samen met haar partners. Informatie over ondermijnende activiteiten wordt bij elkaar gevoegd. Samen met signalen vanuit bijvoorbeeld buurtbewoners, gemeenten of particuliere organisaties zoals banken en verzekeraars geeft dit een completer beeld en treedt de overheid waar mogelijk strafrechtelijk of bestuurlijk op. Ziet of hoort u signalen van ondermijning, geeft dit dan aan de politie door via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via politie.nl.