Pizzakoerier beroofd onder bedreiging van wapen

De politie is dringend op zoek naar getuigen die meer informatie hebben en kunnen helpen met het verdere onderzoek. Heeft u iets bijzonders gezien dat van belang kan zijn voor de politie? Of heeft u tips over de verdachten? Schroom dan niet om die informatie door te geven. Dit kan via 0900 - 8844, Meld Misdaad Anoniem, 0800 - 7000. Politie.nl of Via de politie-app.