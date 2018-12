Poging overval op pakketbezorger in Bureau Rijnmond

Rotterdam - Je bent pakketbezorger en je rookt in je pauze een sigaretje. Dan word je plotseling overvallen door twee mannen en krijg je ook nog een mes in je been. Dat overkwam een pakketbezorger in Ridderkerk. Het hele verhaal donderdag in Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma van Openbaar Ministerie en politie op RTV Rijnmond.