Politie zoekt zwaar gewonde man na explosie Schiedam

Ongeveer vijftig bewoners waaronder kinderen werden in het wijkcentrum aan de Doctor Wibautplein opgevangen. Rond 05.30 uur mochten zij weer terug naar hun woningen. De politie is een groot onderzoek begonnen naar de explosie en brand. Getuigen die informatie of beelden hebben kunnen dit doorgeven via telefoonnummer 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.