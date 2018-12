Pizzakoerier beroofd van klein geldbedrag

De bezorger was rond 21.00 uur op de eerdergenoemde locatie om een bestelling te bezorgen. Ineens stond er een persoon naast hem die een vuurwapen op zijn lichaam drukte. De overvaller wilde geld en ging er uiteindelijk met een klein bedrag vandoor. Iets verderop stond een man die bij de dader hoorde. Nadat het slachtoffer geschrokken achterbleef, renden beide mannen na de beroving weg in de richting van de Heikestraat. Hier splitsten zij op. De een rende richting de Piusstraat en de ander richting het Geefhuishof. De overvaller had zijn gezicht deels bedekt en droeg een wit vest met capuchon en een zwarte broek. De ander was donker gekleed. Toen de geschrokken koerier bij zijn collega’s was werd de politie gealarmeerd.