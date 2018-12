Aanhoudingen voor afpersing

Maastricht - Vier mannen uit Maastricht zijn woensdag in hun woonplaats aangehouden op verdenking van afpersing. De politie arresteerde twee mannen in een pand aan de Nijverheidsweg. Twee andere verdachten werden later op de Adelbert van Scharnlaan in de kraag gevat, nadat de auto waarin zij zaten was klemgereden.