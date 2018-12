Opslaglocatie illegale tabak aangetroffen

Landgraaf - In een loods aan de Melchersstraat is in een verborgen ruimte in een loods een opslaglocatie voor illegale tabak aangetroffen. In de ruimte zijn tientallen dozen met sigaretten gevonden die woensdag in beslag worden genomen. Nader onderzoek moet uitwijzen hoeveel tabak er exact is aangetroffen.