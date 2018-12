Politie zoekt getuigen van aantreffen gewonde man

Rond 10.15 uur kwam er een melding binnen dat een 90-jarige man uit Weert gewond werd aangetroffen op de Graafschap Hornelaan, in de buurt van het Texaco tankstation. Aangezien deze man is overleden, en het niet bekend is wat er precies gebeurd is, zoekt de politie getuigen die nog niet met de politie gesproken hebben. Na het incident heeft de politie met getuigen gesproken en een buurtonderzoek gedaan. Daaruit is nog niet helder geworden wat er gebeurd is. Heeft u informatie die belangrijk kan zijn om een en ander duidelijk te krijgen, dan kunt u contact opnemen met de politie in Weert via 0900-8844 of anoniem 0800-7000.

2018184019