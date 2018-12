Politie zoekt getuigen van ongeval letsel

Rond 6.40 uur kwam er een melding binnen dat er een auto tegen een boom was gereden. Het is onbekend of het om een eenzijdig ongeval gaat of dat er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. De bestuurder raakte bekneld en is door de brandweer uit de auto bevrijd. Doordat er een traumahelikopter werd opgeroepen werd de Napoleonsweg Noord enige tijd afgesloten. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Om duidelijk te krijgen wat er gebeurd is, zoekt de politie getuigen. U kunt contact opnemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

2018185554