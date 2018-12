Aanhoudingen gestolen computerapparatuur Utrecht

Op 3 december meldde zich een meneer aan de balie van het bureau aan de Kaap Hoorndreef in Overvecht. Hij had op 25 november aangifte gedaan van diefstal van computerspullen uit een box. Nu was hem via via ter ore gekomen dat iemand computerspullen te koop aanbod, die verdacht veel leken op zijn gestolen spullen.

Samen met de agenten werd een plan gemaakt. De bestolen man had al een afspraak gemaakt met de verkoper en wilde bekijken of het inderdaad om zijn eigen spullen ging. Afgesproken werden dat als dit ook daadwerkelijk het geval was, zou hij een seintje zou geven aan de wachtende agenten.

Zo gezegd, zo gedaan. De bestolen man herkende zijn spullen, gaf een seintje en de vermeende verkoper werd aangehouden door politieagenten. Het gaat om een 36-jarige man uit Utrecht.

Daarna zijn ze naar een flatwoning gegaan waar de goederen opgeslagen zouden liggen. De flat werd doorzocht en alle gestolen spullen werden aangetroffen. In de flat waren nog twee mannen aanwezig, een 26-jarige man uit Lelystad en een 48-jarige man uit Utrecht. Ook zij zijn aangehouden en hun betrokkenheid wordt onderzocht.