Getuigen gezocht verkeersongeval Graaf Lijnden van Sandenburgweg

Rond 18.00 uur reed een 51-jarige, blanke vrouw op een damesfiets op de Graaf Lijnden van Sandenburgweg. Ter hoogte van het tankstation stak zij de straat over en werd daarbij frontaal aangereden door een lichtkleurige personenauto die vanuit Wijk bij Duurstede richting Odijk reed. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De vrouw overleed later echter aan haar verwondingen.



Hulp gevraagd

De politie zoekt getuigen van dit ongeval. Was u rond 18.00 uur op de Graaf Lijnden van Sandenburgweg? Heeft u de vrouw zien fietsen of heeft u het ongeval zelf gezien? Dan verzoeken wij u contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844. Wanneer u dit liever online doet, dan kan dit ook via het tipformulier.