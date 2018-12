Nieuwe aanhoudingen in drugsonderzoek

Invallen in negen woningen

Op 20 november deed het onderzoeksteam invallen in negen woningen, een bedrijfspand en een in caravan. De actie concentreerde zich in Harlingen en omgeving. Maar ook op Terschelling en in Munein werd onderzoek gedaan. In totaal werden zeven verdachten aangehouden en beslag gelegd een vuurwapen, contant geld, administratie, computerapparatuur en diverse soorten drugs waaronder tientallen flesjes met hennepolie. In deze olie zit veel THC en volgens de Opiumwet is het dan ook harddrugs. Een 47-jarige man uit Harlingen zat tot gisteren, woensdag 5 december, nog vast. In zijn woning werden onder andere een doorgeladen vuurwapen met bijbehorende munitie, een wapen om knalpatronen mee te kunnen afschieten, ruim 7000 XTC-pillen, een gebruikershoeveelheid cocaïne en hennepplantage met ruim 100 planten aangetroffen. De raadkamer van de rechtbank besloot om de voorlopige hechtenis van de man te verlengen. Hij werd echter wel in vrijheid gesteld, maar moet zich houden aan diverse voorwaarden.

Nieuwe aanhoudingen

Eind vorige week werden in het onderzoek nog eens twee aanhoudingen verricht. Een 35-jarige man uit IJlst en een 33-jarige man uit een klein dorpje in de gemeente De Waadhoeke werden aangehouden. Na verhoor op het politiebureau mochten ze weer naar huis. Het onderzoek gaat echter verder en meer aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten.

Bestuurlijke rapportage

Het onderzoeksteam heeft voor de gemeenten Harlingen, Tytsjerksteradiel en Terschelling een bestuurlijke rapportage opgemaakt. Op die manier kan politie-informatie worden gedeeld met het lokaal bestuur. Burgemeesters kunnen op basis van deze informatie maatregelen treffen om criminaliteit te bestrijden of overlastgevende situaties te beëindigen, zoals het sluiten van woningen.