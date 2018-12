Man door meerdere jongens zwaar mishandeld

Een 29-jarige man uit Hengelo deed aangifte van zware mishandeling gepleegd door meerdere jongens. De man fietste op zondag 2 december omstreeks 1.15 uur over het Broekmedenpad in Hengelo. Hij fietste daar samen met een andere man en een vrouw. Toen ze vanuit het centrum richting de fietsbrug ‘Weusthagbrug’ reden zagen ze een groep jongeren daar staan wachten. De jongens hebben de 29-jarige man zonder aanleiding geslagen en geschopt. Hij werd onder andere tegen zijn hoofd geschopt toen hij op de grond lag. De man heeft flinke bloeduitstortingen over zijn hele lichaam en pijnlijke lichaamsdelen aan deze zware mishandeling overgehouden.

De groep die de 29-jarige man mishandelde bestond uit ongeveer zes jongens van ongeveer 16 à 17 jaar oud. De man was tijdens deze zware mishandeling zijn telefoon verloren. Deze werd later teruggevonden door de vrouw die bij hem was. Het is onbekend waarom de man slachtoffer is geworden. De betreffende jongeren zouden flink onder invloed verkeren.

Getuige geweest?

De politie is een onderzoek gestart naar dit incident. De rechercheurs van het politiebasisteam in Hengelo willen graag in contact komen met getuigen die meer weten van deze zware mishandeling. Wie heeft de groep in de nacht van zaterdag 1 december op zondag 2 december in de omgeving van de Weusthagbrug zien staan? Neem dan contact op met 0900 8844 of tip ons via het tipformulier. Anoniem melden kan via Bel M 0800 7000.

2018547573