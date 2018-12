Twee vrouwen aangehouden in grote witwaszaak

Maandag 3 december heeft een 37-jarige vrouw uit Brummen, op uitnodiging van de recherche, zich gemeld aan het politiebureau in Arnhem. Daar is zij aangehouden omdat zij wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschriften en opzettelijk witwassen. De vrouw is woensdag weer in vrijheid gesteld.

Woensdag 5 december is een 58-jarige vrouw aangehouden om dezelfde verdenking, het ondersteunen van een witwasconstructie. Zij is na verhoor weer in vrijheid gesteld.

Het betreft een onderzoek van een grote witwaszaak uit 2017. Lees hier het eerste persbericht. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

2017293404 ^cw