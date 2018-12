Aangetroffen man in Berkhout overleden

De politie onderzoekt zijn overlijden. Ook is de politie op zoek naar getuigen die iets hebben gezien in de omgeving van of op de carpoolplaats. Verder wil de politie graag meer informatie over de zilverkleurige BMW station van het slachtoffer. Hebt u deze auto zien rijden? Dan hoort de politie dat graag. Andere informatie die relevant kan zijn voor het onderzoek, kan ook worden doorgegeven via 0900-8844. Anoniem melden kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2018234836