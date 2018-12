Jongen beroofd van zijn fiets

Rond 20.30 uur fietste het slachtoffer over de Laan van Broekpolder toen hij werd benaderd door twee jongens. Er ontstond een woordenwisseling tussen het drietal waarna één van de jongens het slachtoffers is zijn gezicht sloeg. De tiener schrok hier zo van dat hij wegrende. Zijn twee belagers besloten toen zijn fiets mee te nemen. Het slachtoffer schakelde de politie in die vrij snel één van de jongens kon aanhouden. Het gaat om een 15-jarige jongen uit Alkmaar. De tweede jongen werd niet meer aangetroffen maar politie is nog wel naar hem opzoek. Hij droeg tijdens de beroving een rood zwarte jas.

Hebt u iets gezien of weet u wie dit gedaan heeft? Dan kunt u dit melden via 0900 8844. Om anoniem een melding te maken kunt u contact opnemen met 0800 7000.

2018234420