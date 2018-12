Mishandeling GVB-medewerker Burgemeester de Vlugtlaan

De recherche wil graag weten wie deze verdachten zijn en onderzoeken de camerabeelden van het station. Daarnaast komen de rechercheurs graag in contact met getuigen van de mishandeling. De verdachten zijn vermoedelijk mannen tussen de 16 - 20 jaar en hebben een licht getinte huidskleur. Heeft u informatie over dit incident? Neem dan contact op via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw informatie ook met de politie delen via het tipformulier.