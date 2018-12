Getuigen gezocht van inbraak verzorgingshuis

De recherche van bureau Leiden Zuid komt graag in contact met getuigen die meer informatie hebben over deze inbraak. Is u iets opgevallen rond beide tijdstippen in het parkje aan de achterzijde van het verzorgingshuis aan de Aaltje Noordewierlaan. Bel dan de recherche via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.