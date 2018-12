3500 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen in Leiden en Wassenaar

De recherche startte een onderzoek na een melding over illegaal vuurwerk. Dit onderzoek leidde vandaag tot het aantreffen van ongeveer 3500 kilo illegaal vuurwerk. In een garage in Wassenaar werd 1750 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. Ook in Leiden was het raak. In twee loodsen werd nog eens circa 2000 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. Twee verdachten zijn in het onderzoek aangehouden. Het gaat om twee mannen uit Wassenaar van 53 en 19 jaar oud. Zij zijn overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.



Illegaal vuurwerk

Het opslaan van grote hoeveelheden vuurwerk in een omgeving die niet voldoet aan de inrichting cq veiligheidseisen, bv een woning of een garage, levert een enorme brand en ontploffingsgevaar op. De politie waarschuwt voor het opslaan van grote hoeveelheden illegaal vuurwerk. Daarnaast merkt de politie dat jongeren het veelal illegaal en zwaarder vuurwerk gebruiken om daarmee vernielingen aan te richten aan het straatmeubilair zoals een abri, postbus, vuilnisbak of anderszins. Vele van dergelijke goederen gingen de afgelopen jaren de lucht in. De schade bedroeg vele duizenden euro's.



Het Korps heeft met het Openbaar Ministerie (OM) afspraken gemaakt over de vervolging van de handel, opslag en afsteken van illegaal vuurwerk. In combinatie met het opblazen en of vernielen van straatmeubilair gaat het OM forse straffen eisen. Straffen die kunnen leiden tot enkele weken hechtenis en of gevangenisstraf. Bel M! Heeft u het idee dat er bij u in de omgeving vuurwerk opgeslagen ligt of op een niet toegestane manier verhandeld wordt? Bel direct met Meld Misdaad Anoniem, via het gratis nummer 0800-7000.