Meld signalen van gedwongen prostitutie

‘Het onderzoek startte in 2017’, blikt de rechercheur terug. In de nazomer melden ze zich bij het HEIT, het Haags Economisch Interventie Team, dat regelmatig prostitutiecontroles houdt. Hun verhaal laat niets te raden over; de vrouwen werken onder bedreiging van de Hagenaar al jarenlang in de prostitutie. Ze doen aangifte op het moment dat de Hagenaar op vakantie gaat. ‘Ze maken gebruik van de paar uur waarin hij in het vliegtuig zit en zijn telefoon niet aan heeft staan om zelf in het buitenland onder te duiken’, vertelt de rechercheur. ‘Normaal gesproken controleerde hij hun doen en laten constant via WhatsApp. Het geeft wel aan hoe bang ze waren. Talloze malen had hij al gedreigd ze iets aan te doen als ze bij hem weg zouden gaan. Een van de twee heeft hij zelfs ooit een vuurwapen tegen het hoofd gezet.’