Verdachte aangehouden voor meerdere straatroven

Dinsdagmorgen hield de politie in een woning in Den Haag een 24- jarige Hagenaar aan. Deze man wordt er van verdacht in de zomerperiode meerdere straatroven te hebben gepleegd. Slachtoffers werden op straat met geweld van hun sieraden beroofd. De 24-jarige man wordt er tevens van verdacht op donderdag 12 juli 2018 op de locatie Het Oord in Den Haag een man te hebben neergestoken.



Team West

In het opsporingsprogramma Team West werden op dinsdag 4 september camerabeelden getoond waarop de verdachte te zien was. Na de uitzending ontvingen rechercheurs een aantal tips en werd na uitvoerig recherchewerk de identiteit van deze verdachte bekend. De verdachte zal vandaag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.



Team West wordt elke dinsdagavond, direct na het TV West-journaal van 17.00 uur, uitgezonden. In de avonduren en de dag erop wordt het programma enkele keren herhaald. Ook via www.omroepwest.nl is het programma terug te zien.