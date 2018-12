Man aangehouden in onderzoek dood Bianca van Es

Onderzoek

Deze 29-jarige Rotterdamse vrouw werd op 30 november onder verdachte omstandigheden dood gevonden in haar woning aan de Luntershoek in Rotterdam. De dag erna werd een rechercheteam van 20 mensen geformeerd. Dat team heeft onder leiding van het Openbaar Ministerie onafgebroken onderzoek gedaan. Dit heeft geleid tot de aanhouding van de 29-jarige verdachte. Zijn woning wordt doorzocht en een auto is voor onderzoek in beslag genomen.



In kaart brengen

Het onderzoeksteam is nog steeds bezig de laatste dagen van het slachtoffer in kaart te brengen. Ook willen de rechercheurs weten met wie ze contact had. De politie komt daarom met name graag in contact met mensen die de laatste dagen iets verdachts hebben gezien in de Luntershoek. Maar ook andere informatie die verder kan helpen in het onderzoek is zeer welkom.

Bel de politie

Getuigen kunnen bellen met 0900-8844. Anoniem uw informatie doorgeven kan ook, via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. U kunt uw informatie ook kwijt op onderstaand tipformulier of mail uw informatie naar: tgo.rotterdam.team1@politie.nl.