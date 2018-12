Doet u mee met het spel Boef in de Wijk?

'Boef in de wijk' is een interactief spel, waarbij we met elkaar met andere ogen naar onze eigen woon- en werkomgeving kijken en informatie delen over verdachte situaties, voertuigen of mensen.Tijdens de spelavond is er een 'boef' actief aanwezig in de wijk. Deelnemers worden daar via social media over geïnformeerd en krijgt aanwijzingen over zijn of haar verblijfplaats. Aan de hand van deze aanwijzingen kunnen zij actief op zoek naar de boef. Winnaar is degene die de boef heeft gevonden én de beste informatie aan de politie doorgeeft over verdachte situaties en/of voertuigen en/of mensen.