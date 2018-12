Vechtpartij eindigt met twee gewonden

Agenten kregen rond 21.30 uur een melding dat er een vernieling was aangebracht aan een woning in de Kornhoenstraat. Toen zij enige tijd later omstreeks 23.20 uur naar de woning toe reden, kwamen er meerdere paniekmeldingen binnen bij de meldkamer dat er een groep van zo’n 10 personen aan het vechten was waarbij ook slagwapens gebruikt werden en diverse ruiten van een woning zouden zijn gesneuveld. Meerdere politie-eenheden zijn opgeroepen. De agenten troffen in de straat een zeer grimmige situatie aan met agressieve personen en mensen in paniek. Door inzet van de politie en een politiehond is de rust teruggebracht in de straat.