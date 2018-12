Resultaten interventies ondermijnende criminaliteit

De interventies waren voorbereid door gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, RIEC en de Belastingdienst.

Strafrechtelijke resultaten

Vijf personen zijn aangehouden. Eén man in Hoensbroek terzake overtreding van de Opiumwet. In een loods vond de politie zo’n 10 kg aan hennep. Dit is in beslaggenomen, evenals een auto en een geldbedrag.

In een bedrijfspand in Ospel werd een doorgeladen vuurwapen aangetroffen. Vier mannen met de Poolse nationaliteit zijn daar aangehouden.

Ook werd in Ospel in een andere locatie benodigdheden voor een hennepkwekerij in beslaggenomen. Dat was ook het geval in een pand in Horn.

In Well trof de politie een gestolen personenauto aan en nam deze in beslag.

Naast de illegale tabaksfabriek in Landgraaf werd in Sittard een illegaal café aangetroffen.

In een pand in Nederweert stuitte het interventieteam op twee hennepkwekerijen van 114 planten en 229 planten.

In Weert bevond zich in een pand een kwekerij die uit 442 planten bestond.

Over de interventies van de belastingdienst en gemeenten zal door die betreffende instantie zelf informatie verstrekt worden.

Gemeenten

Aan de actieweek namen de gemeenten Leudal, Bergen, Horst aan de Maas, Nederweert, Weert, Venray, Venlo, Roerdalen, Sittard-Geleen, Kerkrade, Meerssen, Landgraaf Echt-Susteren en Heerlen deel.

Intensivering Zuid Nederland

De actieweek vond plaats in het kader van de intensiveringsaanpak ondermijning in Zuid Nederland. De aanpak, die eind 2014 is gestart in de drie zuidelijke provincies Brabant, Zeeland en Limburg, heeft tot doel als één daadkrachtige integrale overheid criminele netwerken te verstoren en de productie van hennep en synthetische drugs substantieel terug te dringen.