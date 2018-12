Aandacht voor sextortion blijft nodig

Het gebeurt dus nog steeds dat mensen naaktfoto’s van zichzelf delen via sociale media, onder druk of door een zeer geraffineerde verleiding. Europol startte vorig jaar al de campagne ‘Say No!’ om met name jongeren te waarschuwen tegen deze vorm van chantage. Maar blijvende aandacht voor sextortion blijft helaas nodig. Verstuur dus niet zo maar seksueel getinte foto’s naar anderen, maar sla ze ook niet (online) op. Alle online opgeslagen informatie kan door hackers worden buitgemaakt en kan dus in verkeerde handen vallen.