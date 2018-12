Vuurwerkwebshops uit de lucht

De aanpak van politie, OM en ILT leverde ook inzicht op in de distributielijnen en exacte herkomst van het vuurwerk. De betrokken partijen besloten daarop het probleem bij de bron aan te pakken. Zij zochten via Europol en Eurojust contact met de Poolse politie en OM met het verzoek een onderzoek in te stellen naar de webshops die verantwoordelijk zijn voor de grootste toestroom van illegaal vuurwerk naar ons land.

Naar aanleiding van dit verzoek namen de Poolse autoriteiten het voortouw tot een groot internationaal onderzoek, waarbij ook Nederland, Duitsland en Frankrijk betrokken waren. De afgelopen weken vonden in deze landen meerdere acties plaats. In Polen werden ruim 57 mensen aangehouden op verdenking van onder meer illegale handel in vuurwerk, witwassen en belastingfraude. Er werden meer dan 100 woningen doorzocht en de politie nam zo’n 80.000 kilo vuurwerk in beslag.

De webshops, waaronder de bekende Bombashop en UltrasShop, zijn offline gehaald. In Nederland, Frankrijk en Polen zijn de servers van de betreffende webshops in beslag genomen.