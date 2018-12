Aanhoudingen voor diverse geweldszaken

Van 5 oktober tot en met 30 november hebben vier incidenten plaatsgevonden in de avond of nacht in de binnenstad van Amersfoort. Bij de verschillende incidenten werden in totaal zeven slachtoffers geschopt en geslagen en liepen hierdoor onder andere een hersenschudding, neusletsel, gekneusde ribben en schaafwonden op. Er is zevenmaal aangifte gedaan van onder andere poging tot doodslag, mishandeling en openlijk geweld.

Toedracht

Aanleiding voor het geweld leek er niet te zijn. De slachtoffers verklaarden dat ze het gevoel kregen dat het conflict werd opgezocht door de vier verdachten. Het geweld vond op straat plaats op de Hof, de Torengang, de Lavendelstraat en het Havik.

Door getuigenverklaringen, camerabeelden en aanvullend onderzoek kreeg de politie zicht op het viertal. Deze Amersfoortse verdachten, twee 17-jarige jongens, een 18-jarige en 19-jarige man, zitten vast voor aanvullend onderzoek en verhoor.