Boete voor 152 appende en bellende bestuurders

Het Verkeersteam Midden-Nederland zette enkele weken geleden een camper in, dit keer werd gebruik gemaakt van een touringcar. Beide voertuigen bieden namelijk goed zicht op bestuurders in personenauto’s die appen of bellen tijdens het rijden. Een stoet van onopvallende politiemensen volgt de camper, per motor en per auto. Wanneer er vanuit de camper een mobiel in de hand bij een bestuurder wordt signaleert, komen de onopvallende collega’s in actie om de automobilist staande te houden.

De touringcar reed over allerlei A- en B-wegen in Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek.

Dat leverde in totaal 174 staandehoudingen op waarvan 152 voor het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het besturen van een auto. Alle 152 bestuurders ontvingen een boete van 230 euro.

Veel verkeersongelukken gebeuren omdat bestuurders zijn afgeleid door bijvoorbeeld hun mobiele telefoon. Reden dus voor de politie om hier, ook in de toekomst, extra op te controleren.