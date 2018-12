Getuigen gezocht straatroof Parijsstraat

Een 17-jarige jongen liep op 6 december rond 20.00 uur op de Parijsstraat in Almere toen iemand hem een trap tegen zijn been gaf. Vervolgens werd hij beroofd van zijn mobiele telefoon. De dader ging er direct daarna vandoor.

Signalement verdachte

De verdachte is een jongen van circa 17 of 18 jaar oud.

Hij heeft een getinte huidskleur.

Hij is circa 1.78 lang en heeft een slank postuur.

De verdachte droeg donkere kleding: een jongginsbroek en een petje.

Hij reed op een donkerkleurige mountainbike zonder verlichting. De fiets was helemaal in één kleur; het merk is onbekend.

De politie doet onderzoek naar de straatroof. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

Help mee deze zaak op te lossen

Heeft u op donderdagavond 6 december iets gezien dat mogelijk verband houdt met deze straatroof? Of heeft u andere informatie die ons kan helpen bij het oplossen van deze zaak? Wij komen graag met u in contact! Help mee en vul onderstaand tipformulier in of bel 0900 8844. Anoniem melding maken kan ook via telefoonnummer 0800 7000. Dank u wel!

Wat kan u doen om uw telefoon te beschermen na diefstal?