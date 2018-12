Aanhouding na zware mishandeling Echtenstein

Rond 15.05 uur ziet een 45-jarige man bij Echtenstein dat deze man, samen met een andere man, vermoedelijk een fiets aan het stelen is. Ze zijn met een slijptol in de weer, kennelijk om het slot te forceren. Als de getuige hier iets van zegt gaat één van de mannen er vandoor. De andere blijft staan en gaat een discussie aan. Uit het niets slaat hij de getuige met een hard voorwerp in het gezicht en loopt weg met de fiets. De getuige loopt achter hem aan en belt de politie. Als deze ter plaatse komt laat de verdachte de fiets vallen en rent een gebouw in. Als hij weer naar buiten komt houdt de politie deze man aan.

De getuige is langs de Eerste Hulp gegaan om zijn bloedende wond aan zijn gezicht te laten behandelen.